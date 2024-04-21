3 أفلام سعودية بـ”مالمو” للسينما العربية

كشفت هيئة الأفلام، عن مشاركتها في مهرجان “مالمو” للسينما العربية في الفترة من 22 إلى 28 من شهر إبريل الحالي، حيث تُعرض ضمن القائمة الرسمية المختارة للمهرجان 3 أفلام سعودية، وهي “مندوب الليل”، و”سليق”، و”ترياق”.
وعلى هامش مهرجان “مالمو” تنظم هيئة الأفلام جولة لعرض 4 أفلام سعودية في 5 مدن مختلفة في السويد، وهي: فيلم “هجان”، وفيلم “حوجن”، وفيلم “أمس بعد بكره”، وفيلم “مندوب الليل”؛ وذلك بهدف الترويج للأفلام السعودية عالمياً ودعم صانعيها، إضافة لتسليط الضوء على قطاع صناعة الأفلام في المملكة، وإبراز الجهود المحلية للجمهور السينمائي العربي والدولي.
ويمثل مهرجان “مالمو” للسينما العربية، منصة عربية تُسهم في دعم التفاعل الثقافي وتبادل الخبرات والمعرفة، حيثُ تسعى هيئة الأفلام من خلال مشاركتها إلى إبراز مدى حرصها على الظهور في المحافل السينمائية، وتقديم الرواية السعودية السينمائية من مصدرها، وتمكين المواهب المتميزة مع الاستمرار في دعم قدراتهم الإبداعية، والتفاعل مع المجتمع السينمائي من مختلف أنحاء العالم، مما يُعزز من إيصال رؤية ورسالة الهيئة على صعيدٍ عالمي.وفق “أخبار 24”.