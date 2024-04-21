“نيوم” تسعى لاستقطاب مستثمرين صينيين

عرض القيّمون على مدينة نيوم، خلال جولة في الصين خُصِّصت لجذب مستثمرين، الخطوط العريضة للمشروع، الذي أطلقه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان في 2017.
وأمضى القيّمون على المشروع المستقبليّ يومين في هونغ كونغ، وقدّموا عرضًا مذهلًا لخطط نيوم أمام مستثمرين محتملين.
وقال المهندس طارق القدومي المدير التنفيذي للتخطيط العمراني لدى نيوم، للصحافيين خلال زيارة لمعرض مخصص للمشروع بمتحف “إم” في هونغ كونغ، إن الشركة تهدف إلى تحقيق توازن بين “حماية الطبيعية وقابلية الإنسان للعيش والازدهار الاقتصادي”.
وأضاف: “نيوم رؤية واسعة للغاية، إنها على الأرجح المبادرة الأكثر إثارة والأكثر تطلعًا للمستقبل في القرن الحادي والعشرين”، مبينا أنه سيتمّ تشييد أنفاق ستتيح المرور بجبال صحراوية بالإضافة إلى مطار يُتوقع أن يستقبل 100 مليون مسافر سنويًا.
وتابع المهندس طارق أن الركاب “سينزلون من الطائرة ويسيرون إلى المدينة، وسنلغي كل المتاعب المرتبطة بالمطار، سواء كان ذلك يتعلق بإجراءات (جوازات السفر) أو الأمن أو حتى استلام الأمتعة في المطار، وسيتمّ إرسال الحقائب إلى العنوان مباشرة”.
ويُتوقع أن يكتمل إنشاء منتجع بحريّ فاخر يمكنه استقبال أسطول من اليخوت في جزيرة سندالة “بحلول نهاية العام”، بحسب ما أفاد به المُهندس طارق.وفق “أخبار 24”.
ويُفترض أن ينتهي بناء مشروع تروجينا، المنتجع الشتوي المستقبلي الذي يتضمّن بحيرة اصطناعية ومنحدرات للتزلّج تمتدّ على 36 كلم، قبل عام 2029 استعدادًا لاستضافة الألعاب الأولمبية الشتوية.
وأشار المهندس القدومي إلى أن عناصر أخرى من نيوم بما في ذلك مشاريع سكنية على الواجهة البحرية في منطقة أوكساجون، ستُشيّد “بعد 2030”.