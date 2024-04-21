12.5 مليون مسافر خلال رمضان وإجازة العيد

سجّلت مطارات المملكة، زيادة تجاوزت نسبتها 18% في الرحلات والمسافرين عن العام الماضي، وذلك خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر، وتحديداً في الفترة من 1 رمضان حتى 9 شوال لعام 1445هـ.
وأوضحت هيئة الطيران المدني، أن هذه الزيادة في أعداد المسافرين أثرت أيضاً على عدد الرحلات الجوية، حيث بلغ عدد الرحلات خلال الفترة المذكورة أكثر من 86 ألف رحلة عبر 100 ناقل جوي.
وأضافت الهيئة أن هذا العدد من المسافرين، جاء موزعاً على النحو التالي، 5.38 مليون مسافر عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي، و3.23 مليون مسافر عبر مطار الملك خالد الجوي، و1.04 مليون مسافر عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، و2.85 مليون مسافر عبر باقي مطارات المملكة.
يُشار إلى أن مطارات جدة قدمت خدماتها لأكثر من 42.7 مليون مسافر عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي خلال عام 2023، بنسبة نمو 36% مقارنة بعام 2022 الذي سجّل خدمة 31.4 مليون مسافر، محققًا بذلك أعلى رقم قياسي سنوي للمسافرين في تاريخه.وفق “أخبار 24”.
بدوره، أكد رئيس الهيئة عبدالعزيز الدعيلج، أن هذه الإنجازات جاءت نظير ما يحظى به القطاع من دعم غير محدود واهتمام كبير من القيادة الرشيدة بوصفه محركًا رئيسًا للنمو الاقتصادي وتأثيره الواسع في تحقيق التنمية المستدامة، وما يعول عليه من إسهام رئيسي في تحقيق رؤية المملكة 2030، وتطوير منظومة النقل الجوي.