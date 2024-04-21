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جديد المحليات > القصاص من مقيم اعتدى على مواطن
21/04/2024   10:20 م

القصاص من مقيم اعتدى على مواطن

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نفذت وزارة الداخلية، حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في المنطقة الشرقية لاعتدائه على مواطن بجسم صلب مما أدى لوفاته.

وقالت وزارة الداخلية في بيان اليوم إن بوثيتياقي هندي سينغتسشو أندراراتن – سيريلانكي الجنسية، أقدم على قتل يوسف بن عيسى الملا – سعودي الجنسية -، وذلك بالاعتداء عليه وإصابته بجسم صلب، مما أدى لوفاته.

وتمكّنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه، وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني، يوم الأحد بتاريخ 21 / 04 / 2024م بالمنطقة الشرقية.وفق “أخبار 24”.

وأكدت وزارة الداخلية حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل مَن يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل مَن تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

القصاص من مقيم اعتدى على مواطن

جديد المحليات
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