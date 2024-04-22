“تسلا” تخفض أسعار سياراتها في بعض الأسواق

خفضت شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية أسعار سياراتها من طراز 3 في عدد من أسواقها الرئيسية، ومنها الصين وألمانيا، ويأتي ذلك على خلفية تخفيضها في الولايات المتحدة.
ويعود تخفيض تسلا إلى انخفاض المبيعات وحرب أسعار على السيارات الكهربائية خاصة بسبب انخفاض أسعار نظيراتها الصينية الصنع، وقد تراجع تسليمات سيارات تسلا عالميا خلال الربع الأول للمرة الأولى منذ ما يقرب من أربع سنوات.
وأوضح موقع تسلا الإلكتروني أن الشركة خفضت سعر سياراتها من طراز (موديل 3) 14 ألف يوان (1930 دولارا) ليبدأ سعر النسخة الأحدث من 231900 يوان (32000 دولار).
وفي ألمانيا، خفضت الشركة سعر سيارتها (موديل 3) التي تعمل بالدفع الخلفي إلى 40990 يورو (43670 دولارا) من 42990 يورو، وهو سعر السيارة منذ فبراير. وفق “أخبار 24”.
وذكر متحدث باسم شركة تسلا أن الشركة ستخفض أسعار بعض طُرُز سياراتها في ألمانيا وأماكن أخرى في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.
وخفضت تسلا أسعار سياراتها في الولايات المتحدة طرز (موديل 3) و(موديل إكس) و(موديل واي) يوم الجمعة، فيما خفضت السبت سعر برنامج مساعد السائق (القيادة الذاتية الكاملة) إلى 8000 دولار من 12000 في الولايات المتحدة.