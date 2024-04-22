العين يعلن موعد وصوله إلى الرياض لمواجهة الهلال

أعلن نادي العين الإماراتي وصوله غدًا الإثنين إلى العاصمة السعودية الرياض، لخوض مواجهة الهلال في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.
ويستضيف الهلال بملعب المملكة أرينا، مساء الثلاثاء، فريق العين في إياب نصف النهائي القاري.
وأشار العين في بيان رسمي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “اكس”، أن الفريق سيخوض تدريبه غدًا الإثنين على ملعب المملكة أرينا بالرياض في تمام الثامنة بتوقيت المملكة، بعد ساعات من وصوله. وفق “سبورت 24”.
وكان الهلال قد خسر لقاء الذهاب بنتيجة 4/2، الأربعاء الماضي، بملعب هزاع بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.