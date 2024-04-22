البطاقات تهدد ثنائي الهلال أمام العين

تخشى جماهير الهلال حصول إثنين من نجوم الفريق على البطاقة الصفراء خلال مواجهة العين الإماراتي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.
وفي جعبة ثنائي الهلال علي البليهي وسيرجي سافيتش بطاقتين باللون الأصفر، وهو ما يعني غيابهما عن ذهاب الدور النهائي في حالة تخطي الفريق عقبة العين، إذا حصلا على بطاقة أخرى في الثلاثاء.
ويحتاج الهلال الفوز بفارق أكثر من هدفين كي يعبر إلى نهائي دوري أبطال آسيا، بعدما خسر ذهابًا في أبوظبي بنتيجة 4/2. وفق “سبورت 24”.
ويحتضن ملعب المملكة أرينا بالرياض في تمام الثامنة مساءً مباراة الهلال ضد العين في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.