الأخضر الأولمبي يواجه العراق في ختام مجموعات كأس آسيا

يخوض المنتخب الوطني تحت 23 عامًا غدًا الإثنين مباراته ضمن الجولة الثالثة في دور المجموعات من بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2024 في قطر، والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024).
ويلاقي “الأخضر” منتخب العراق في السادسة والنصف مساءً، على استاد خليفة الدولي في الدوحة.
ويحتل الأخضر الأولمبي صدارة مجموعته برصيد 6 نقاط بعد الفوز على منتخبي طاجيكستان وتايلاند خلال أول جولتين.
على الصعيد الميداني، أجرى لاعبو “الأخضر” مساء الأحد حصتهم التدريبية على ملعب جامعة قطر 2، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، تركّزت على تطبيقهم لتمارين الكرات الثابتة في الناحيتين الدفاعية والهجومية، أعقبه مناورة مصغّرة. وفق “سبورت 24”.
يُذكر أن المنتخب الوطني تحت 23 عامًا يتصدر المجموعة “الثالثة” ضمن بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2024، والتي تضم إلى جانبه منتخبات العراق، تايلاند، وطاجيكستان.