4 تدابير لتجنب سرطان الأمعاء

أوصى خبير طبي عالمي باتباع 4 تدابير للوقاية من سرطان الأمعاء، على رأسها اتباع نظام غذائي متوازن يحتوي على أطعمة طازجة كاملة تأتي بشكل رئيسي من مصادر نباتية، مثل الفواكه والخضراوات والفاصوليا والحبوب الكاملة، مع شرب ما لا يقل عن لترين إلى 3 لترات من الماء يوميا.
وأضاف الطبيب العام التابع لهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، ديف نيكولز، أن البروبيوتيك مفيدة لصحة الأمعاء وتحميها من السرطان، وأفضل مصادرها هي الأطعمة المخمرة مثل الزبادي والزيتون الأخضر والجبن الطري والعجين المخمر.
وحث نيكولز على تناول 30 غراما من الألياف يوميا، والتي تتوفر من الخبز الكامل والأرز البني والفواكه والخضراوات والفاصوليا والشوفان.
وشدد على ضرورة الحد من تناول الأطعمة الفائقة المعالجة، مثل رقائق البطاطا وحبوب الإفطار والنقانق والخبز المنتج بكميات كبيرة، لأن ذلك يساعد على تقليل خطر الإصابة بسرطان الأمعاء، ويحافظ على صحة الأمعاء بشكل عام، ما يقلل من مشاكل الإمساك والإسهال والانتفاخ والغازات. وفق “أخبار 24”.