الهلال يبحث عن “ريمونتادا” في مواجهة العين

يبحث فريق الكرة الأول بنادي الهلال عن “ريمونتادا” أمام ضيفه العين الإماراتي الذي هزمه ذهاباً 4-2، عندما يلتقيان غدًا الثلاثاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا في كرة القدم.
وكان العين أوقف سلسلة قياسية للهلال شهدت تحقيقه 34 فوزاً متتالياً في مختلف المسابقات، عندما هزمه ذهاباً بفضل ثلاثية المغربي سفيان رحيمي.
على ملعب المملكة أرينا، يطمح الهلال، متصدر دوري روشن إلى قلب النتيجة وبلوغ النهائي السادس في مسابقة أحرز لقبها أربع مرات قياسية آخرها في 2021.
ويتفاءل الهلال عندما يلعب داخل قواعده أمام العين حيث فاز عليه في خمس مباريات وتعادل مرّة.
التقيا في نصف نهائي 2014 عندما فاز الهلال على أرضه بثلاثية وردّ العين 2-1 إياباً دون أن يتأهل.
ويتواصل غياب هداف الهلال المصاب الصربي ألكسندر ميتروفيتش، بالإضافة إلى النجم البرازيلي نيمار منذ فترة بعيدة، لكنه سيستعيد ناصر الدوسري بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به أخيراً.
في المقابل، يبدو العين الأقرب إلى النهائي الرابع بعد 2003 عندما أحرز لقبه الوحيد والأوّل في النظام الحالي للبطولة، ثم 2005 و2016.
وابقى كريسبو هدافه التوغولي لابا كودجو خارج القائمة في مباراة الذهاب على استاد هزّاع بن زايد، مفضّلاً الاعتماد على المغربي رحيمي بديلاً له في قلب الهجوم.
وكان رحيمي عند حسن ظن مدربه مسجّلاً ثلاثية (هاتريك) وكان قبلها سجل ثلاثية أيضاً في مبارتي ربع النهائي أمام النصر السعودي، ليرفع رصيده في صدارة الهدّافين الى 11 هدفاً، بينها سبعة في الأدوار الاقصائية.
ويبحث رحيمي عن بلوغ الرقم القياسي (13 هدفاً) في البطولة والمسجّل باسم البرازيليين موريكي (غوانغجو إيفرغراندي الصيني، 2013)، وأدريانو (اف سي سيول الكوري الجنوبي، 2016)، والجزائري بغداد بونجاح (السد القطري، 2018). وفق “سبورت 24”.
ويحتل العين راهناً المركز الثالث في الدوري الإماراتي، بفارق 15 نقطة عن الوصل المتصدّر.
وفي نصف النهائي الثاني، يستقبل يوكوهاما مارينوس الياباني، وصيف 1990، أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، حامل لقب 2012 و2020، الأربعاء، بعد أن خسر أمامه بهدف ذهاباً.
وضمن أولسان بلوغ كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة، بفوزه في مباراة الذهاب، لينضمّ إلى الهلال وأوراوا ريد دايموندز الياباني في البطولة الموسّعة.