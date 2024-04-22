جيسوس يستقر على تشكيل الهلال أمام العين

استقر البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني لفريق نادي الهلال، على التشكيل الأساسي الذي سيدفع به في مواجهة العين الإماراتي.
ويستضيف فريق الهلال، مساء غدٍ الثلاثاء، نظيره العين الإماراتي بملعب المملكة أرينا بالرياض، في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.
ويعتمد جيسوس على التشكيلة التالية في مواجهة العين:
حراسة المرمى: محمد العويس
خط الدفاع: سعود عبدالحميد – علي البليهي – كاليدو كوليبالي – ياسر الشهراني.
خط الوسط: روبن نيفيز – سيرجي سافيتش – ميشايل – سالم الدوسري – مالكوم.
خط الهجوم: صالح الشهري.
وكان الهلال قد خسر لقاء الذهاب في ملعب هزاع بن زايد بالإمارات بنتيجة 4-2، الأربعاء الماضي. وفق “سبورت 24”.