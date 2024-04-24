جيسوس: الحكم حرمنا من ركلة جزاء واضحة

أكد المدير الفني لفريق الهلال، المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، أن ما قاموا به لم يكن كافيًا للوصول إلى النهائي.
وودع فريق الكرة الأول بنادي الهلال منافسات دوري أبطال آسيا من الدور نصف النهائي، رغم فوزه على العين الإماراتي بنتيجة 2/1 في الإياب بملعب المملكة أرينا بالرياض، مساء اليوم الثلاثاء.
وقال جيسوس في تصريحات بعد المباراة، إن الهلال قدم شوطاً ثانياً مميزاً، حيث فعلوا خلاله كل شيء.
وأضاف، أن الهلال لم تحتسب له ركلة جزاء واضحة وصريحة، ووصل كثيراً ولم يوفق.
وأوضح، أنه يشكر الجماهير التي حضرت في ملعب المباراة، وقدمت كل شيء لدعم الفريق، وكانوا يستحقون منحهم التأهل للنهائي.
وأشار إلى أن الهلال كان بحاجة للبحث عن حلول هجومية دون التأثير على نسق الفريق، لذلك أجرى بعض التبديلات لزيادة الضغط الهجومي على الأطراف. وفق “سبورت 24”.