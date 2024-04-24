كريسبو: تخطينا الهلال “العالمي” ..ولن أعلق على التحكيم

أشاد الأرجنتيني هرنان كريسبو، المدير الفني لفريق نادي العين الإماراتي، بالإمكانيات الفنية الكبيرة التي يتمتع بها الهلال.
وقال كريسبو خلال المؤتمر الصحفي أنه واجه فريقًا عالميًا في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، ورائد في بلده وعلى المستوى القاري أيضًا.
وأشار الأرجنتيني إلى أنه عمل على تحليل فريق الهلال ودراسته بشدة خلال الفترة الأخيرة، واحترمنا قدراته وقدرات لاعبيه.
وأضاف أنه لم ينكر أن الهلال قدم مباراة كبيرة ولكن العين حقق مراده وانتزع بطاقة الترشح للنهائي.
وأتم تصريحاته مؤكدًا أنه لا يريد التعليق على حكام المباراة، مشددًا أن المواجهة كانت صعبة على الجميع.وفق “سبورت 24”.