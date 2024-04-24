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جديد المحليات > ميزة بـ”واتساب” لنقل الملفات دون إنترنت
24/04/2024   9:32 ص

ميزة بـ”واتساب” لنقل الملفات دون إنترنت

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تعمل منصة “واتساب” على اختبار ميزة جديدة تساعد المُستخدمين في نقل الملفات ومشاركتها دون الحاجة إلى اتصال بالإنترنت.

وحسب ما تخطط المنصة، فإن المستخدمين سيكونون قادرين على مشاركة المستندات والصور والملفات الأخرى مع جهات الاتصال الخاصة بهم دون اشتراط توفر اتصال مباشر بالإنترنت.

وستكون الميزة الجديدة التي تختبرها “واتساب” على نحو مماثل لميزة أندرويد الشهيرة “Nearby Share ” وميزة “AirDrop” في أجهزة آبل.

ويحتاج المستخدم إذا رغب في استخدام تلك الميزة، منح تطبيق “واتساب” كافة الأذونات اللازمة حتى تعمل على الوجه الصحيح، وبينها الوصول إلى الملفات المخزنة والبلوتوث والموقع الجغرافي. وفق “أخبار 24”.

ميزة بـ”واتساب” لنقل الملفات دون إنترنت

جديد المحليات
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