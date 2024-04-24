حارس العين: حاولت تهدئة اللعب بإضاعة الوقت

أكد حارس مرمى فريق العين الإماراتي خالد عيسى، أن مستواه هذا ليس من مباراة اليوم بل من بعد كأس آسيا.
وودّع فريق الكرة الأول بنادي الهلال منافسات دوري أبطال آسيا من الدور نصف النهائي، رغم فوزه على العين الإماراتي بنتيجة 2 / 1 في الإياب بملعب المملكة أرينا بالرياض، مساء اليوم الثلاثاء.
وقال عيسى في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، إنه استطاع العودة لمستواه في أهم فترة في الموسم.
وأضاف، أنهم لعبوا أمام فريق عالمي وهو الهلال، لافتا إلى أن إضاعة الوقت جزء من خبرته التي استخدمها لأن اللاعبين في الفريق صغار بالعمر وكان يرغب في تهدئة اللعب.وفق “سبورت 24”.
وأوضح، أن إضاعة الوقت لم تكن تعليمات المدرب، لكنهم كانوا يعلمون قوة الهلال الهجومية وكانوا يرغبون في تعطيلها.
وبلغ العين الإماراتي الدور النهائي من دوري أبطال آسيا بعد تفوُّقه على الهلال في مجموع مباراتَي الذهاب والإياب بنتيجة 5/4.