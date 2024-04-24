الهلال يودع دوري أبطال آسيا على يد العين

ودع فريق الكرة الأول بنادي الهلال منافسات دوري أبطال آسيا من الدور نصف النهائي، رغم فوزه على العين الإماراتي بنتيجة 2/1 في الإياب بملعب المملكة أرينا بالرياض، مساء اليوم الثلاثاء.
وبلغ العين الإماراتي نهائي الدور النهائي من دوري أبطال آسيا بعد تفوقه على الهلال في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 5/4.
بادر الهلال بالتهديف في توقيت مبكر، وبالتحديد في الدقيقة 4 عن طريق روبن نيفيز من ركلة جزاء، ولكن سرعان ما رد العين بالتعادل بواسطة اريك دي مينيزيس في الدقيقة 12.
واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لمصلحة سفيان رحيمي مهاجم العين قبل أن يتراجع عن احتسابها بعد العودة لتقنية الفيديو، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل فريق.وفق “سبورت 24”.
وفي الشوط الثاني واصل الهلال طوفان هجماته صوب مرمى العين، وعاد التقدم من خلال سالم الدوسري في الدقيقة 51.
وألغى حكم المباراة هدفًا لمصلحة العين بداعي التسلل مع الدقيقة 75.
وأهدر لاعبو الهلال عدة فرص سانحة للتسجيل ومعادلة نتيجة الذهاب إلى أن جاءت صافرة النهاية، ليتأهل العين الإماراتي إلى الدور النهائي من دوري أبطال آسيا.