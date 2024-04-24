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جديد المحليات > “تاسي” أحمر.. ومكاسب تكافل الراجحي 100%
24/04/2024   5:20 م

“تاسي” أحمر.. ومكاسب تكافل الراجحي 100%

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أنهى مؤشر السوق جلسة (الأربعاء)، على تراجع بنسبة 1%، ليغلق عند 12356 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 8.5 مليار ريال.

وسجل سهم أكوا باور تراجعا بنسبة 3% عند 451 ريالا، وسط عمليات جني أرباح بعد مكاسب الجلسات الماضية.

فيما أغلقت أسهم التصنيع الوطنية، والوطنية للتعليم، ومجموعة تداول، ومتطورة، وأيان، واللجين القابضة، تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 4 و6%.

كما أنهى سهما الرياض للتعمير، وأسمنت الرياض، عند 22.60 ريال للأول و27.25 ريال للثاني، عقب نهاية أحقية توزيعات نقدية.

في المقابل، صعد سهم المطاحن الأولى، بنسبة 6% عند 78.80 ريال، وكانت الشركة قد أعلنت ارتفاع أرباح الربع الأول 2024 بنسبة 5%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وفق “أخبار 24”.

وسجل سهم تكافل الراجحي، أعلى إغلاق منذ الإدراج، عند 138 ريالا، وسط تداولات بلغت نحو 1.7 مليون سهم، ولتصل مكاسب السهم منذ بداية العام الجاري إلى نحو 100 %.

“تاسي” أحمر.. ومكاسب تكافل الراجحي 100%

جديد المحليات
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