“TPA” تعزز ربط المملكة بموانئ آسيا

كشفت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” عن إضافة شركة إيفرجرين، خدمة الشحن الملاحية الجديدة “TPA” إلى ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، التي تربط المملكة بموانئ الصين، والمحيط الهادي، عبر ربط الميناء بـ11 ميناءً إقليميًا ودوليًا.
وتسهم الخطوة في تعزيز حركة التجارة والتصدير، ورفع فاعلية ربط المملكة بالأسواق العالمية، كما تسهم في تطوير مسارات الاتصال البحري، وتعكس تنامي الجهود التي تبذلها “موانئ” لرفع كفاءة الموانئ، وتطوير البنية التحتية.
وتعمل خدمة الشحن الجديدة على ربط ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بـ 11 ميناءً إقليميًا ودوليًا تشمل: كيلانج الماليزي، وكاي ميب الفيتنامي، وهونج كونج، وتشينغداو، ونينغبو، وشنغهاي، وبانتيان في الصين، وتايبيه، وكاوشيونغ في تايوان، وأم قصر العراقي، وجبل علي الإماراتي، عبر رحلات أسبوعية منتظمة، بطاقة استيعابية تصل إلى 6 آلاف حاوية قياسية.
وشهد ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام خلال عام 2023م وضع حجر الأساس لمشاريع تطوير وتشغيل محطتي الحاويات، بالتعاون مع الشركة السعودية العالمية للموانئ “SGP”، بقيمة استثمارية تتجاوز 7 مليارات ريال؛ وفقًا لصيغة “BOT”، التي تسهم في رفع الطاقة الاستيعابية لمحطات الحاويات بأكثر من 120%، لتصل إلى 7.5 مليون حاوية. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام هو الميناء الرئيس للمملكة على الخليج العربي، يرتبط مع الميناء الجاف بالرياض بسكة حديدية، كما يعد ميناءً أساسيًا تمر منه البضائع من جميع أنحاء العالم إلى المنطقتين الشرقية والوسطى، بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، ومحور ربط القارات الثلاث.