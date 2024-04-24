الدوسري يعادل رقم كريستيانو رونالدو

عادل لاعب الهلال سالم الدوسري الرقم المسجل باسم نجم النصر كريستيانو رونالدو في عدد الأهداف المسجلة لكل لاعب هذا الموسم في دوري أبطال آسيا.
وسجل سالم الدوسري هدفا جديدا في شباك العين، مساء أمس الثلاثاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، في المباراة التي فاز بها فريقه بنتيجة 2-1، وودع بعدها البطولة.
وبعد وداع الهلال لدوري أبطال آسيا، توقف رصيد سالم الدوسري من الأهداف في دوري أبطال آسيا لـ 6 أهداف، ليعادل أهداف الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو مع النصر. وفق “سبورت 24”.
وكان رونالدو قد سجل 6 أهداف في دوري أبطال آسيا، قبل أن يودع فريقه المسابقة على يد العين بركلات الترجيح 1-3 بالدور ربع النهائي.