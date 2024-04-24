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رياضة > خوسيلو على رادار “دوري روشن”
24/04/2024   5:26 م

خوسيلو على رادار “دوري روشن”

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كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن دخول لاعب إسبانيول المعار إلى ريال مدريد الإسباني خوسيلو لويس ماتو دائرة اهتمام عدد من أندية دوري روشن.

وأوضحت صحيفة “marca”، أن هناك أندية في دوري روشن تستهدف ضم اللاعب الإسباني، بعدما قدّم موسمًا رائعًا مع ريال مدريد.

وأشارت إلى أن ريال مدريد لم يحسم قراره بشأن مصير خوسيلو الذي تنتهى فترة إعارته في يونيو المقبل، والذي يوجد في عقده بند يحق له به شراؤه بقيمة 1.5 مليون يورو. وفق “سبورت 24”.

وكان ريال مدريد قد تعاقد مع خوسيلو على سبيل الإعارة قادما من إسبانيول في يوليو الماضي، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 5 ملايين يورو.

خوسيلو على رادار “دوري روشن”

رياضة
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