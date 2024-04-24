الملابس والأحذية الأعلى شراءً بالتسوق الإلكتروني

أصبح التسوق عبر الإنترنت ظاهرة اجتماعية واقتصادية لها تأثير كبير على نمط حياة الناس في العصر الحالي، ويُعتبر وسيلة مريحة وفعالة لشراء المنتجات والخدمات دون الحاجة إلى الذهاب إلى المتاجر الفعلية.
وتظهر إحصائيات نشرتها هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، أن نسبة شراء الملابس والأحذية هي الأعلى في مناطق المملكة بنسبة 85.1%، ويعد الإناث أكثر شراءً بنسبة 89.6%، فيما جاءت نسبة الذكور 80%.
ورصدت الإحصائية أن مستحضرات التجميل جاءت بالمرتبة الثانية كأعلى مشتريات بعد الملابس بنسبة 44.6%، وللإناث النسبة الأعلى بعمليات التسوق بنسبة 70.9%، والذكور 18.8%، فيما نالت حجوزات رحلات الطيران والفنادق عبر الإنترنت المركز الثالث بنسبة 39.1%، وهنا حصل الذكور على النسبة الأعلى بـ48.6%، والنساء 29.5%. وفق “أخبار 24”.
وبينت الإحصائية، أن الإناث يملن بشكل أكبر إلى التسوق عبر الإنترنت مقارنة بالذكور، حيث بلغت نسبة الإناث بالتسوق 74 %، فيما حصل الذكور على 55 %.
وفي مناطق المملكة شهدت نسبة التسوق عبر الإنترنت ارتفاعاً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، ونالت منطقة الجوف أعلى نسبة تسوق بـ 74.2%، ويليها منطقة الشرقية بنسبة 71.9، وفي المركز الثالث منطقة مكة المكرمة بنسبة 67.5، وحصلت الرياض على نسبة 67.3 من المتسوقين عبر الإنترنت.