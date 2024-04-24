“أبشر”: 6.4 مليون عملية إلكترونية خلال مارس

نفذت منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر” خلال شهر مارس الماضي أكثر من 6.4 مليون عملية إلكترونية للمواطنين والمقيمين والزوار، عبر أبشر أفراد وأبشر أعمال.
وتجاوز عدد العمليات المنفذة من خلال منصة أبشر أفراد أكثر من 4.4 مليون عملية، حيث نفّذت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية 89 ألف عملية تحقق من صلاحية الهوية، و 40.1 ألف عملية تجديد لبطاقة الهوية الوطنية إلكترونيًا، و25.3 ألف عملية في خدمة بياناتي، و 11.6 ألف عملية في خدمة بياناتي المطورة، و10.4 ألف تعريف بفرد أسرة، و5.6 ألف عملية إصدار لبطاقة هوية بدل فاقد، وإصدار 3.5 ألف سجل أسرة، وإنجاز ألفي إصدار لبطاقة هوية بدل تالف.
وفي المديرية العامة للجوازات، تم إصدار وتجديد 351.5 ألف إقامة، وإصدار 261.3 ألف تأشيرة خروج وعودة، وإصدار وتجديد 83.7 ألف جواز السفر السعودي الإلكتروني، و28.9 ألف عملية في خدمة إصدار وتجديد جواز السفر لأقل من 10 سنوات، و16.6 ألف تمديد لتأشيرة الخروج والعودة، و15.7 ألف طلب في خدمة تقرير مقيم، و10 آلاف عملية في خدمة نقل الخدمات، و8 آلاف عملية إلغاء لتأشيرة الخروج النهائي، و4.113 عملية في خدمة إصدار تأشيرة الخروج النهائي خلال فترة التجربة، وإصدار 1.742 تفويض استقبال القادمات للعمل.
وفي الخدمات الخاصة بالأمن العام، أنجزت المنصة 113.5 ألف عملية في خدمة تجديد رخصة سير المركبة، و96.79 ألف عملية في خدمة إذن إصلاح مركبة، و69.0 ألف طلب لإصدار تفويض القيادة، و58 ألف تجديد لرخصة القيادة، و34.3 ألف عملية في خدمة استبدال اللوحات، و21.4 ألف عملية في خدمة مبايعة مركبات، و8.6 ألف عملية في خدمة إسقاط المركبات المهملة أو التالفة، و6 آلاف عملية في خدمات السلاح الناري، و4.7 ألف عملية في خدمة صلاحية تأمين المركبات.
وأنجزت المنصة خلال شهر مارس الماضي 163.4 ألف طلب لتوصيل الوثائق بالبريد، وإصدار 79.623 تقريرًا في خدمة تقارير أبشر، و3.6 ألف استفسار عام عن البصمة. وفق “أخبار 24”.
وخلال إجازة عيد الفطر المبارك، نفذت منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر” أكثر من 2.6 مليون عملية إلكترونية للمواطنين والمقيمين والزوار، عبر منصتي أبشر أفراد وأبشر أعمال، حيث أنجزت المديرية العامة للأمن العام 1.011 مليون عملية، و824.4 ألف عملية في المديرية العامة للجوازات، وفي الخدمات العامة؛ أنجزت المنصة 108.9 ألف عملية، ونفذّت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية 83.5 ألف عملية.