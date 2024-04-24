نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > تشافي يتراجع عن الرحيل ويقرر البقاء في برشلونة
25/04/2024   12:29 ص

تشافي يتراجع عن الرحيل ويقرر البقاء في برشلونة

+ = -
50

ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن تشافي هرنانديز مدرب برشلونة تراجع عن قرار الرحيل في نهاية الموسم الحالي بعد اجتماع مع إدارة النادي، رغم الهزيمتين القاسيتين أمام باريس سان جيرمان وريال مدريد.

وقالت صحيفة (ماركا) إن تشافي وافق على إكمال عقده ليبقى في برشلونة في الموسم المقبل عقب جلسة في منزل رئيس النادي جوان لابورتا بحضور المدير الرياضي ديكو.

وأعلن تشافي في يناير الماضي أنه سيغادر برشلونة في نهاية الموسم عقب خسارة قاسية 5-3 أمام فياريال، وأكد تمسكه بالقرار في معظم مؤتمراته الصحفية.

وخرج برشلونة من دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا على يد باريس سان جيرمان، حين أهدر فوزه 3-2 ذهابا في فرنسا ليخسر 4-1 في إسبانيا إيابا، ثم خسر في الدقائق الأخيرة 3-2 أمام غريمه ريال مدريد ليتسع الفارق إلى 11 نقطة في قمة الدوري الإسباني، ويصبح قاب قوسين من إنهاء الموسم صفر اليدين. وفق “سبورت 24”.

واشتكى تشافي، الذي قاد برشلونة للتتويج بالدوري الإسباني في الموسم الماضي، ولابورتا من الأخطاء التحكيمية في المباراتين الأخيرتين.

تشافي يتراجع عن الرحيل ويقرر البقاء في برشلونة

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885296248.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com