تدشين مشروع مطار غرب القصيم

دشن أمير القصيم الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، مشروع مطار غرب القصيم على مساحة تقدر بـ 17.6 مليون متر مربع.
ويأتي هذا المشروع بدعم من إمارة منطقة القصيم ممثلة بلجنة تنمية الاستثمار وبمبادرة مجتمعية نوعية من الغرفة التجارية بالرس الجهة القائمة على تنفيذ المشروع، فيما سيتولى نادي الطيران السعودي تشغيل وإدارة المطار.
وأشار رئيس الغرفة التجارية بالرس، فايز الشعيلي، إلى أن مشروع المطار بدأ بفكرة من أمير القصيم في عام 2019، فيما تبنت غرفة الرس المشروع وشرعت في تنفيذ الأعمال الإنشائية في منتصف عام 2020 . وفق “أخبار 24”.
ويتضمن المطار العديد من الخدمات المتصلة بالطيران الرياضي والشراعي والقفز المظلي كما سيحتوي على مركز هو الأول من نوعه للتحكم بالطائرات عن بعد، كما سيقدم المطار العديد من الخدمات للمهتمين ومحبي وهواة رياضة الطيران بأنواعها ويشمل ذلك أنشطة الطيران والتدريب والترفيه وعرض الفرص الاستثمارية ذات الصلة بقطاع الطيران، بحسب الشعيلي.
وفي سياق متصل، يرعى الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، يوم غدٍ حفل تدشين توسعة وتطوير مطار الأحساء الدولي، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية.