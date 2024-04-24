أول حدث لـ”موسم الرياض” خارج المملكة

كشف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، عن “النزال الملحمي” للبطولة العالمية للملاكمة ” نزال موسم الرياض”، والذي سيقام في لوس أنجلوس بأمريكا في الثالث من أغسطس المقبل.
وأكد “آل الشيخ”، أن الترويج للحدث سيتم بواسطة موسم الرياض، شركة صلة، ليغ 1، وماتشروم بوكسينغ بالتعاون مع عالم الملاكمة، شركة TGB بروموشنز، جولدن بوي، جولدستار، كوينزبيري، ساليتا بروموشنز وواريورز بوكسينغ بروموشنز، وبرعاية كل من روح السعودية، ومدل بيست، وشركة البحر الأحمرالدولية.
ويقام النزال المنتظر على أرض ملعب BMO في لوس أنجلوس، حيث يتحدى النجم البارز “تيرينس كروفورد” مع “إزرائيل مادريموف” على لقب بطولة العالم لوزن Super-Welterweight لمنظمة WBA ولقب WBO الوسيط.
وأعرب المستشار تركي آل الشيخ عن سعادته بتنظيم “موسم الرياض” لهذا الحدث لأول مرة كفعالية عالمية في الخارج وتحديداً في لوس أنجلوس، وقال: “يمنح نزال موسم الرياض الزوار فرصة للمشاركة في حدث عالمي حيث يتضمن نزالات فريدة وتجربة ملاكمة جديدة، وهذا ما نأمل تحقيقه من خلال تنظيم هذا الحدث، والأحداث المقبلة في مختلف دول العالم”.
بدوره أوضح رئيس شركة ماتشروم أن هذه المباراة واحدة من أبرز المواجهات في هذا العام، حيث يجمع هذ النزال الكبير بين واحد من أعظم الملاكمين في العالم وأحد أفضل الأبطال العالميين في الرياضة “تيرينس” الذي يسعى دومًا ليكون الأفضل، ولكن في مواجهته مع نظيره “إزرائيل”، سيقابل بطلًا لا ينوي التخلي عن لقبه في الدفاع الأول له. النزالات الفرعية لهذا الحدث يمكن أن تعتبر واحدة من أفضل النزالات التي شهدناها على الإطلاق في الولايات المتحدة – استعدوا لليلة كبيرة في 3 أغسطس في لوس أنجلوس.
ويأتي اللقاء المرتقب بمواجهات لمجموعة من الأبطال في عالم الملاكمة والتي ستزيد من أجواء الحماس والإثارة حيث من المقرر أن يتواجه اثنان من أفضل ملاكمي الوزن الثقيل في الولايات المتحدة في بطاقة النزالات الفرعية، حيث يدافع إسحاق كروز، بطل الوزن الخفيف السوبر الذي توج بلقبه أخيراً، ضد الأمريكي خوسيه فالنزويلا.
ويعود الملاكم السابق وبطل الوزن الثقيل أندي رويز إلى الحلبة لأول مرة منذ سبتمبر 2022، عندما أسقط لويس أورتيز ثلاث مرات بطريقة حاسمة من خلال قرار الحكام بالإجماع، لمواجهة جاريل ميلر الذي يسعى لتقديم رد فعل إيجابي بعد خسارة سجله الخالي من الهزائم في الرياض في ديسمبر الماضي.
كما أنه من المنتظر أن يواجه بطل وزن Super-Welterweight السابق تيم تسو البطل الأمريكي فيرجيل أورتيز جونيور بعد حسم نزاله مع توماس دولورم نهاية هذا الأسبوع. وفق “أخبار 24”.
وفي نفس اليوم يسعى دافيد موريل من كوبا للحفاظ على سجله الخالي من الهزائم في مباراة الوزن خفيف الثقيل ضد الفائز الأمريكي راديوفوي كالايوزيتش، كما سيواجه آندي كروز حامل الميدالية الذهبية في الألعاب الأولمبية للوزن الخفيف البطل المكسيسي انطونيو موران.