“جنّات” جازان تثمر 30 نوعاً من “الفواكه”

أثمرت جهود هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان، عن زيادة إنتاج المنطقة من الفاكهة عبر مشاتلها، حيث تنتج أكثر من 30 نوعًا مختلفًا من الفاكهة، منها الجوافة، والتين، والرمان، والقشطة، والمانجو، والموز، والجاك فروت، وفاكهة التنين، والبابايا، والليمون، والكاكاو.
وتعد جازان إحدى أهم المناطق الزراعية في المملكة؛ بسبب تضاريسها الجبلية وسهولها الخصبة ووفرة المياه فيها، وحصد المحاصيل الحقلية على مساحة 700 كيلومتر مربع من الأراضي الزراعية، حيث تضم المنطقة أكثر من 20 ألف أرض زراعية تمثل 7% من إجمالي المناطق الزراعية بالمملكة.
وبدأت جهود الهيئة قبل 40 عاماً بإنشاء محطة التجارب الزراعية بالمنطقة؛ بهدف تطوير محاصيل زراعية ملائمة لطبيعة مناخ المحافظات الجبلية ذات المردود الاقتصادي الواعد، كما أطلقت مبادرة إكثار المحاصيل الزراعية بطريقة زراعة الأنسجة النباتية، التي تمتاز بقدرتها على إنتاج نسخ مطابقة من النباتات تمتلك صفات مرغوبة وخالية من الأمراض والفيروسات.
ويعد مهرجان المانجو والفواكه الاستوائية، الذي ستنطلق نسخته الـ20 غدًا (الخميس)، كرنفالاً سنويًا وشاهد عيان على نجاحات الهيئة التي جعلت من المناطق الجبلية التابعة لها من أهم المناطق المنتجة للفواكه الاستوائية، ونجاح شراكاتها ومبادراتها ومشروعاتها التي وفرت بيئة استثمارية مطورة وجاذبة للمستثمرين.
وتوالت جهود الهيئة لتحقيق التنمية المستدامة للمناطق الجبلية بالشراكة مع القطاع الحكومي والخاص، وتطوير البنية التحتية الأساسية، وتحسين الخدمات الاجتماعية والتعليمية، وتنمية الإنسان، وتعزيز السياحة الريفية والثقافية والترفيهية؛ لتوفير بيئة استثمارية جاذبة تلبي احتياجات الحاضر والمستقبل، وتحافظ على أصالة الماضي.
وفق “أخبار 24”.