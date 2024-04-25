هبوط أسعار الذهب بنسبة 3%

واصلت أسعار الذهب منحناها التنازلي، اليوم (الخميس)، بعد ارتفاع قياسي شهدته الشهر الجاري، إذ جنى مستثمرون الأرباح بعد صعود مستمر شهده المعدن الأصفر، ومع ضغط من مؤسسات استثمارية سعت لجمع سيولة بينما تحول التركيز على بيانات للاقتصاد الأمريكي لاستشفاف دلائل على المسار الذي سيتبعه مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة، 0.1% إلى 2313.44 دولار للأوقية “الأونصة” في رابع جلسة على التوالي من الهبوط، كما انخفضت أسعار العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 2326.10 دولار للأوقية.
وقال إدوارد مير، المحلل في “ماركس” بحسب ما نقلته وكالة “رويترز”، إن موجة جني الأرباح بعد سلسلة من المكاسب في الذهب، وهدوء التوتر في الشرق الأوسط أدّيا إلى تراجع عام في الأسعار.
وهبط المعدن الأصفر بما يزيد على 100 دولار منذ أن ارتفع إلى مستوى قياسي سجل فيه 2431.29 دولار للأوقية في 12 أبريل الجاري، وهبط بنسبة 3% حتى الآن هذا الأسبوع. وفق “أخبار 24”.
وبالنسبة لأسعار المعادن النفيسة الأخرى، فقد انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 27.09 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 901.60 دولار، وهبط البلاديوم 1% إلى 991 دولاراً.
ومن المقرر أن تجتمع لجنة تحديد أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الاتحادي “البنك المركزي الأمريكي” يومي 30 أبريل والأول من مايو. فيما يُتوقع صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الأول في وقت لاحق اليوم، ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر مارس غدا (الجمعة).