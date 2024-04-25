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جديد المحليات > “ذكاء اصطناعي” يرفع دقة الفيديو 8 أضعاف
25/04/2024   6:30 م

“ذكاء اصطناعي” يرفع دقة الفيديو 8 أضعاف

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توصل باحثون من شركة “أدوبي”، إلى نموذج جديد للذكاء الاصطناعي يساهم في ترقية مقاطع الفيديو الباهتة لتصل إلى 8 أضعاف دقتها الأصلية.

ويهدف النموذج الجديد لتقديم المستوى نفسه من التحسين الغني بالتفاصيل إلى مقاطع الفيديو دون المساس بالاستقرار الزمني، أي دون إدخال تفاصيل غريبة في اللقطات.

ويعتمد نموذج “أدوبي” الجديد على تعديل معمارية GigaGAN لتجميع عينات الفيديو، كما يتيح القدرة على تغيير مشهد تحرير الفيديو وتحويل مقاطع الفيديو المنخفضة الدقة إلى مقاطع فيديو عالية الوضوح. وفق “أخبار 24”.

وحققت الشركة عودة قوية من خلال تقديم “Firefly 3” مستخدمةً الذكاء الاصطناعي التوليدي، حيث تعد الأداة جزءا من الإصدار التجريبي الجديد “BETA” من “فوتوشوب”.

“ذكاء اصطناعي” يرفع دقة الفيديو 8 أضعاف

جديد المحليات
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