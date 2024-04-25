المملكة تبني جسوراً سياسية واقتصادية مع نيكاراجوا

تبذل المملكة جهوداً حثيثة في إطار تعزيز الروابط السياسية والتجارية مع جمهورية نيكاراجوا، التي يزورها حالياً نائب وزير الخارجية المهندس وليد الخريجي، حيث التقى عدداً من كبار المسؤولين وأجرى معهم مباحثات تناولت مجالات عدة.
وفي مقر وزارة العلاقات الخارجية بالعاصمة ماناجوا، التقى الخريجي بالوزير المستشار لرئيس جمهورية نيكاراجوا للسياسات والعلاقات الدولية إيبان بالاسيوس، ونائبة وزير الخارجية أرليت كريستينا مارينكو، وذلك بمقر وزارة العلاقات الخارجية بالعاصمة ماناجوا.
وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين المملكة ونيكاراغوا وسبل تعزيزها في شتى المجالات، كما وقع الجانبان على مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية المملكة ونيكاراغوا. وفق “أخبار 24”.
وعلى صعيد الصناعة والتجارة، التقى الخريجي وزير التنمية والصناعة والتجارة بنيكاراجوا خوسي دي خيسوس بالعاصمة ماناجوا، وجرى خلال اللقاء، استعراض فرص التعاون الثنائي بين البلدين، وتعزيزها بما يخدم تطلعات الجانبين، إضافة إلى مناقشة فرص التعاون في مختلف المجالات.
وفي الشأن المالي، التقى الخريجي، برئيس البنك المركزي في نيكاراغوا ليوناردو رييس، في العاصمة ماناجو، وجرى خلال اللقاء استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.
حضر اللقاءات وتوقيع مذكرة التفاهم، سفير خادم الحرمين لدى الولايات المتحدة المكسيكية غير المقيم لدى نيكاراغو هيثم المالكي، ومدير عام مكتب نائب وزير الخارجية مطشر العنزي.