بدء إلزام سائقي الحافلات بالزي الموحد

أكّدت الهيئة العامة للنقل، أن الزي الموحد للسائقين في أنشطة النقل بالحافلات، سيصبح إلزاميًا لممارسة الأنشطة اعتبارًا من اليوم (الخميس).
واعتمدت الهيئة الزي الموحد للسائقين في أنشطة النقل بالحافلات، ويشمل النقل المتخصص، وتأجير وتوجيه الحافلات، والنقل التعليمي، والنقل الدولي.
وأضافت بأنه يمكن لسائق الحافلة ارتداء الزي الوطني، كما يمكن للسائقة ارتداء العباءة، أو الالتزام بارتداء قميص موحد لون أزرق برمز اللون (8698C5) مع بنطال طويل لون أسود وحذام أسود وجزمة سوداء اللون، في حين يمكن للمنشآت تطوير زي خاص بها بعد أخذ موافقة مسبقة من الهيئة.
ولفتت إلى أن الزي المخصص أصبح متطلباً أساسياً لممارسة هذه الأنشطة؛ بهدف الارتقاء بكفاءة الخدمات المقدمة في الحافلات، وتحسين المظهر العام، وتعزيز الانطباع الإيجابي.
وفق “أخبار 24”.