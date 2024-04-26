كيسيه: لم نتوقع صعوبة المباراة.. ولن نفرط في أي نقطة

قال الإيفواري فرانك كيسيه، لاعب الأهلي، إنه يشعر بخيبة أمل كبيرة بعد الخسارة أمام الرياض والتي وصفها بـ “المفاجئة”.
وأضاف كيسيه في تصريحات عقب نهاية اللقاء: “كانت المباراة صعبة ولم نتوقع هذا الأمر مستاؤون كثيرًا بعد الخسارة ولم يعد لدينا أي مجال لإهدار النقاط من أجل التأهل إلى دوري أبطال آسيا”.
وتابع كيسيه: “على مستوى الهجوم كنا دون المستوى لكننا سنعمل على تصحيح هذا الأمر والظهور بشكل أفضل في المباراة القادمة”
وأعرب نجم الأهلي عن اعتذاره للجماهير التي يدرك حجم دعمها الكامل للفريق، واعدًا إياها باستعادة الانتصارات وتحقيق تطلعاتهم لهذا الموسم. وفق “سبورت 24”.