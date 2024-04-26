الهلال يستضيف الفتح وكلاسيكو مترقب بين الاتحاد والشباب

تُستكمل الجمعة منافسات الجولة 29 من دوري روشن السعودي بإقامة 3 مباريات هامة.
ويستضيف الهلال نظيره الفتح في تمام السادسة مساءً، ويلعب ضمك على ملعبه في التوقيت ذاته أمام التعاون، بينما يحل الشباب ضيفًا على الاتحاد في التاسعة مساءً، في واحدة من كلاسيكيات الدوري السعودي.
ضمك والتعاون
ويحل التعاون ضيفًا على ضمك في مواجهة تبدو متكافئة إلى حد كبير.
ويحتل ضمك المركز الثامن في ترتيب دوري روشن برصيد 38 نقطة ويتطلع لتحسين موقعه في جدول الترتيب والتقدم خطوة للأمام.
وفي المقابل لازلت أطماع التعاون قائمة بشدة في الدخول ضمن الثلاثي الكبير، حيث يمتلك 48 نقطة يحتل بهم المركز الخامس بفارق 4 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثالث.
الهلال والفتح
الهلال الجريح يخوض مباراة الفتح أملاً في مصالحة جماهيره الغاضبة بعد الوداع الغير متوقع من نصف نهائي دوري أبطال آسيا على يد العين الإماراتي.
ويفصل الهلال الفوز في 3 مباريات قادمة من أجل اعلانه بطلاً رسميًا لدوري روشن السعودي، حيث يحتل الصدارة برصيد 77 نقطة.
وفي المقابل يتطلع الفتح لاستمرار صحوته بعد الفوز على الرائد بثلاثية في لقاء الجولة الماضية من دوري روشن.
ويحتل الفتح المركز السادس برصيد 40 نقطة، ولازال يتمسك ببعض الأمال في اقتحام المربع الذهبي، في ظل فقدان الأهلي صاحب المركز الثالث 5 نقاط متتالية. وفق “سبورت 24”.
الاتحاد والشباب
وتتوجه الأنظار صوب ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، حيصث كلاسيكو مرتقب بين الاتحاد والشباب في قمة مباريات الجولة 29 من روشن.
الاتحاد يسعى لاستغلال سقوط الأهلي غير المتوقع على يد الرياض في الجولة 29، من أجل خطف المركز الثالث، حيث يحتل المرتبة الرابعة برصيد 50 نقطة.
وفي المقابل يتطلع الشباب لاستعادة توازنه بعد النتائج المتأرجحة للفريق في الجولات الماضية، وبقائه في المركز العاشر برصيد 35 نقطة.