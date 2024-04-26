65.5 مليار إجمالي أقساط التأمين بـ2023

ارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بنسبة 22.7% خلال عام 2023، لتصل إلى 65.5 مليار ريال مقابل 53.4 مليار ريال في عام 2022.
وأوضحت هيئة التأمين، خلال بيانٍ لها حول أداء القطاع في 2023، أن التأمين الصحي حافظ على مكانته باعتباره أكبر أنشطة التأمين حجمًا في عام 2023، بنسبة نمو بلغت 21.4%، بإجمالي قيمة 38.6 مليار ريال، كما بلغت حصته 59% من إجمالي الأقساط المكتتبة.
كما ارتفعت حصة التأمين العام من الإجمالي، لتصبح 37.1% في 2023، بقيمة إجمالية بلغت 24.2 مليار ريال، وبلغت حصة تأمين الحماية والادخار، نسبة 3.9% من إجمالي التأمين في عام 2023، بإجمالي قيمة بلغ 2.5 مليار ريال.
وحول عمق التأمين غير النفطي، والذي يعني نسبة إجمالي أقساط التأمين المكتتبة إلى الناتج المحلي غير النفطي، فقد بلغ 2.38% خلال عام 2023، مقابل 2.09% في 2022، فيما بلغ متوسط النمو السنوي المركب لعمق التأمين 5.5% خلال السنوات الخمس الماضية. وفق “أخبار 24”.
وفيما يتعلق بالأفراد، ارتفعت كثافة التأمين من 1.5 ألف ريال إلى ألفي ريال في عام 2023، كما بلغ متوسط النمو السنوي المركب لمتوسط إنفاق الفرد على خدمات التأمين 14.2% خلال السنوات الخمس الماضية.