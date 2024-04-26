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جديد المحليات > المملكة وماليزيا يتبادلان الخبرات بمنتجات الحلال
26/04/2024   10:20 ص

المملكة وماليزيا يتبادلان الخبرات بمنتجات الحلال

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بدأت الهيئة العامة للغذاء والدواء في تبادل الخبرات والمعارف مع الجانب الماليزي بشأن منتجات الحلال، مع زيادة الاهتمام بدراسة جميع جوانب هذه المنتجات على المستويين المحلي والدولي.

وركزت زيارة للرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور هشام الجضعي إلى العاصمة الماليزية، على إجراء مباحثات مع عدد من الجهات العلمية المعنية للاطلاع على الخدمات التي تقدمها.

ووقف خلال زيارة لجامعة بوترا الماليزية، ومركز تحليل الحلال (MyHac)، على آليات دعم وتمكين برنامج شهادات الحلال، وإنشاء المختبرات الدولية للتحليل، مع الاطلاع على الخدمات التحليلية التي يوفرها المركز، وتشمل الاختبارات الكيميائية والفيزيائية والتقنية الحيوية. وفق “أخبار 24”.

المملكة وماليزيا يتبادلان الخبرات بمنتجات الحلال

جديد المحليات
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