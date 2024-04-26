“15 مليوناً” معيار فوترة منشآت المجموعة الـ”11″

كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن المجموعة الـ 11 لتطبيق مرحلة “الربط والتكامل” من الفوترة الإلكترونية، شملت جميع المنشآت التي تتجاوز إيراداتها الخاضعة لضريبة القيمة المضافة 15 مليون ريال، وذلك خلال عامَيْ 2022م أو 2023م.
وأوضحت الهيئة، أنها ستقوم بإشعار جميع المنشآت المستهدفة في المجموعة، وذلك تمهيدًا لربط وتكامل أنظمة الفوترة الإلكترونية لدى هذه المنشآت، مع نظام فاتورة بدءًا من 1 نوفمبر 2024م.
وتستلزم المرحلة الثانية، متطلبات إضافية من أبرزها ربط أنظمة الفوترة للمكلفين مع نظام فاتورة، وإصدار الفواتير الإلكترونية بناءً على صيغة محددة، وتضمين عدداً من العناصر الإضافية في الفاتورة.
كما بيّنت أن الإلزام بالمرحلة، سـيـتـم بـشـكـل تـدريـجـي وعـلى مـجـمـوعات، على أن تقوم الهيئة بإبلاغ المجموعات اللاحقة بشكل مباشر قبل التاريخ المحدد للربط بـ 6 أشهر على الأقل. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن المرحلة الثانية تأتي امتدادًا للنهضة الاقتصادية والتحول الرقمي الذي تشهده المملكة، واستكمالًا لقصةِ نجاحٍ بدأت بالمرحلة الأولى من تطبيق الفوترة الإلكترونية، والتي رفعت مستوى حماية المستهلك، مشيدة بالوعي الكبير الذي لمسته من المكلفين، وسرعة تجاوبهم في تطبيق المرحلة الأولى من المشروع.
يُشار إلى أن المرحلة الأولى (الإصدار والحفظ)، قد بدأ تطبيقها في 4 ديسمبر 2021م، وتُلزم المكلفين الخاضعين للائحة بالتوقف التام عن استخدام الفواتير المكتوبة بخط اليد أو الفواتير المكتوبة بأجهزة الكمبيوتر عبر برامج تحرير النصوص أو برامج تحليل الأرقام، والتأكد من وجود حل تقني للفوترة الإلكترونية متوافق مع متطلبات الهيئة، مع إصدار وحفظ الفواتير الإلكترونية بكافة العناصر، ومنها رمز الاستجابة السريعة (QR Code).