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جديد المحليات > بيانات التضخم الأمريكي تصعد بـ”الذهب”
27/04/2024   5:28 ص

بيانات التضخم الأمريكي تصعد بـ”الذهب”

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صعدت أسعار الذهب أمس الجمعة بعد ظهور بيانات تفيد بارتفاع التضخم في الولايات المتحدة بما يتماشى مع التوقعات، لكن الذهب الذي يمثل ملاذا آمنا في طريقه لهبوط أسبوعي مع تراجع المخاطر الجيوسياسية.

وارتفع السعر الفوري للذهب 0.6 % إلى 2344.64 دولار للأوقية، كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب نحو 0.6 % إلى 2356.90 دولار للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 27.59 دولار للأوقية، ونزل البلاديوم 0.3 % إلى 911.73 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاتين 1.6 % إلى 958.50 دولار.وفق “أخبار 24”.

بيانات التضخم الأمريكي تصعد بـ”الذهب”

جديد المحليات
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