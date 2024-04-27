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جديد المحليات > مطار الأحساء يطلق رحلة إضافية مباشرة لدبي
27/04/2024   5:29 ص

مطار الأحساء يطلق رحلة إضافية مباشرة لدبي

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بدأ مطار الأحساء الدولي اليوم بتسيير رحلة مباشرة إضافية إلى دبي كل يوم جمعة، يتيحها المطار للمسافرين من وإلى محافظة الأحساء.

وذكر الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الدمام المهندس محمد الحسني، أن شركة مطارات الدمام تسعى من خلال إضافة هذه الرحلة الدولية إلى تلبية احتياج المسافرين إلى وجهات دولية في أوقات مناسبة، منوهاً بالتوسعة والتطوير الذي شهده مطار الأحساء الدولي وافتتحه الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وكان له دور كبير في تعزيز إمكانات المطار وتهيئته بأعلى مستويات الكفاءة التشغيلية لاستقبال وتسيير المزيد من الرحلات.وفق “أخبار 24”.

وأضاف أن هذه الرحلة الإضافية الجديدة تأتي ضمن خطة تنمية الحركة الجوية لشركة مطارات الدمام عبر إضافة عدة وجهات دولية ومحلية مباشرة من وإلى مطار الأحساء الدولي والوصول إلى طاقة المطار الجديدة بعد التوسعة وتبلغ مليون مسافر سنوياً، منوها أن عدد المسافرين عام 2023 ازداد بنسبة 19% مقارنة بعام 2022.

مطار الأحساء يطلق رحلة إضافية مباشرة لدبي

جديد المحليات
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