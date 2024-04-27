الأهلي والترجي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا

تأهل فريقا الأهلي المصري والترجي التونسي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا نسخة 2023-2024.
ونجح الأهلي في الفوز على مازيمبي الكونغولي بثلاثية نظيفة في إياب نصف النهائي بملعب القاهرة الدولي، في الوقت الذي انتزع فيه الترجي بطاقة الترشح من قلب جنوب أفريقيا بعد تكرار فوزه على صن داونز.
ويلعب الطرفان ذهاب النهائي في الثامن عشر من مايو في تونس، على أن تقام مباراة الإياب والتتويج في القاهرة في الخامس والعشرين من الشهر ذاته. وفق “سبورت 24”.
وتقابل الأهلي المصري مع الترجي التونسي من قبل على اللقب الأفريقي في نسختي 2012 و2018، وتُوج كل منهما مرة.