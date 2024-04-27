الحربي: الشباب عاش موسمًا صعبًا وهدفنا مركز متقدم

أكد متعب الحربي لاعب الشباب أن فريقه حقق فوزًا مستحقًا أمام الاتحاد يعكس حالة التكاتف بين الإدارة واللاعبين في الفترة الأخيرة من أجل إنهاء الموسم الصعب بصورة أفضل.
وقال الحربي في تصريحات عقب نهاية إن موسم الفريق كان صعبًا للغاية، لكن الجميع تعاهد على ضرورة إنهاء الموسم في مركز متقدم وهو ما يتم حاليًا بفضل النتائج الإيجابية في المباريات الأخيرة.
وعن تغير الأداء بين الشوطين الأول والثاني، قال الحربي إن الاتحاد حالة تعقيد الأمور على لاعبي الشباب في الشوط الثاني بوجود زخم في وسط الملعب لكن تركيز اللاعبين وتكاتفهم فتح الباب أمام تحقيق الفوز المستحق. وفق “سبورت 24”.