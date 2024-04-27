الصقور: سنبدأ من الآن التجهيز للهلال

قال لاعب الاتحاد فواز الصقور إن لاعبي الاتحاد نفذوا ما طلبه منهم المدير الفني أمام الشباب، لكن كرة القدم في النهاية فيها الفوز والخسارة، مشددًا على أهمية التفكير في المواجهات القادمة.
وأضاف الصقور في تصريحات عقب نهاية المباراة: “دخلنا المباراة من أجل الفوز والتقدم إلى المركز الثالث، لكن لم نوفق وسنحاول التعويض في المباريات القادمة”.
وعن المباراة القادمة أمام الهلال في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أكد الصقور أن الفريق سيغلق ملف مباراة الشباب استعدادًا لمواجهة الهلال متمنيًا أن يتمكن الفريق من الفوز بها والعبور إلى النهائي.وفق “سبورت 24”.