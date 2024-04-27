نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > بيريرا: الشباب يستحق مركز أفضل في دوري روشن
27/04/2024   5:34 ص

بيريرا: الشباب يستحق مركز أفضل في دوري روشن

+ = -
53

أشاد فيتور بيريرا مدرب الشباب، بأداء لاعبيه خلال مواجهة الاتحاد، والتي أقيمت ضمن منافسات الجولة 29 من دوري روشن.

وانتصر الشباب على حساب مضيفه الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الكلاسيكو الذي احتضنه ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة مساء الجمعة.

وقال فيتور بيريرا في المؤتمر الصحفي أن فريقه يستحق مركز أفضل على مستوى الترتيب مقارنةً بالأداء المميز الذي يقدمه.

وأشار إلى أن الشباب قدم مباراة كبيرة واللاعبين نفذوا تعليماته بشكل مميزن وكانت لهم السيطرة التامة خلال شوطي اللقاء. وفق “سبورت 24”.

وأتم تصريحاته مؤكدًا أن الشباب استحق الفوز على الاتحاد، وأن الفريق كانت له الأفضلية على مدار اللقاء.

بيريرا: الشباب يستحق مركز أفضل في دوري روشن

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885296537.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com