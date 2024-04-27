بيريرا: الشباب يستحق مركز أفضل في دوري روشن

أشاد فيتور بيريرا مدرب الشباب، بأداء لاعبيه خلال مواجهة الاتحاد، والتي أقيمت ضمن منافسات الجولة 29 من دوري روشن.
وانتصر الشباب على حساب مضيفه الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الكلاسيكو الذي احتضنه ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة مساء الجمعة.
وقال فيتور بيريرا في المؤتمر الصحفي أن فريقه يستحق مركز أفضل على مستوى الترتيب مقارنةً بالأداء المميز الذي يقدمه.
وأشار إلى أن الشباب قدم مباراة كبيرة واللاعبين نفذوا تعليماته بشكل مميزن وكانت لهم السيطرة التامة خلال شوطي اللقاء. وفق “سبورت 24”.
وأتم تصريحاته مؤكدًا أن الشباب استحق الفوز على الاتحاد، وأن الفريق كانت له الأفضلية على مدار اللقاء.