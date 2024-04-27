كاراسكو: نقاط الاتحاد حصاد عمل كبير

أكد يانييك كاراسكو لاعب الشباب أن الفوز على الاتحاد جاء نتاج عمل كبير من اللاعبين طوال اللقاء الذي كان صعبًا في بدايته قبل أن يتمكن الفريق من فرش سيطرته لاسيما في الشوط الثاني.
وعاد الشباب من ملعب مضيفه الاتحاد بنتيجة 3-1 في المباراة التي جرت بينهما مساء الجمعة لحساب الجولة 29 من دوري روشن للمحترفين.
وقال كاراسكو في تصريحات عقب نهاية المباراة إن الفريق واجه ظروفًا صعبة خلال الموسم نتيجة تغيير المدربين، لكن مع تواجد المدرب الحالي بدأ العمل بإدخال أفكار جديدة والتي بدأت تؤتي ثمارها في المباريات الأخيرة. وفق “سبورت 24”.
وأعرب كاراسكو عن سعادته بهذا الفوز الثمين والذي يحصد به الفريق نتاج عمل كبير الفترة الماضية متمنيًا إنهاء الموسم بصورة مثالية.