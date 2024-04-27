الوحدة بطلاً لدوري الدرجة الأولى تحت 17 عامًا

توج عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم رئيس لجنة المسابقات نعيم البكر اليوم، فريق الوحدة بكأس دوري الدرجة الأولى للناشئين تحت 17 عامًا لموسم 2023-2024.
وجاء تتويج الوحدة بالكأس عقب مباراته أمام ضيفه القلعة والتي أقيمت على ملعب نادي الوحدة في مكة المكرمة وانتهت بفوز أصحاب الأرض بهدف نظيف.
وكان الوحدة حسم رسميًا لقب الدوري السعودي للدرجة الأولى للناشئين تحت 17 عامًا قبل جولة من النهاية، بعد فوزه في الجولة الماضية على الخليج في مقابل خسارة ملاحقه هجر أمام القلعة ليتسع الفارق بينهما إلى 5 نقاط، وأنهى موسمه في الصدارة برصيد 60 نقطة من 19 فوزًا و3 تعادلات مقابل 4 هزائم، فيما حل هجر ثانيًا برصيد 55 نقطة من 16 فوزًا و7 تعادلات و3 هزائم. وفق “سبورت 24”.
يذكر أن الوحدة وهجر ضمنا رسميًا في وقت سابق الصعود إلى الدوري السعودي الممتاز تحت 17 عامًا، فيما خطف الخليج اليوم آخر المقاعد المؤهلة إلى الدور الممتاز للناشئين بعدما حسم المركز الثالث برصيد 46 نقطة بالفوز على حطين 2 – 0.