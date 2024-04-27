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رياضة > غاياردو: الشباب انتصر بتفاصيل صغيرة
27/04/2024   5:34 ص

غاياردو: الشباب انتصر بتفاصيل صغيرة

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تحدث الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، المدير الفني لفريق نادي الاتحاد، عن الخسارة أمام الشباب في لقاء الجولة 29 من دوري روشن.

وقال غاياردو خلال المؤتمر الصحفي، أن المباراة حُسمت بتفاصيل صغيرة، والاتحاد يمر بظروف صعبة بسبب الغيابات العديدة، واقدر إحباط جماهير النادي.

وعن سبب غياب كريم بنزيما قال:” لم يكن متاح لخوض المباراة، واللاعب أكمل المواجهة الأخيرة وكان يعاني من الآلام”.

وأتم الأرجنتيني تصريحاته مؤكدًا أنه لن يضع المبررات ولن ينظر إلى الماضي، وعلى الاتحاد اكمال ما تبقى من الموسم بالشكل الأفضل. وفق “سبورت 24”.

غاياردو: الشباب انتصر بتفاصيل صغيرة

رياضة
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