قتل مواطن خان وطنه وتبنى منهجاً إرهابياً

نفذت وزارة الداخلية اليوم (السبت) حكم القتل بحق المواطن نومان بن عافت بن مضحي الظفيري، خان وطنه، وسعى إلى زعزعة المجتمع واستقراره، وأحيل إلى المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض بعد القبض عليه، وثبت ما أُسند إليه.
وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، إن خيانة المواطن نومان الظفيري لوطنه تهدف إلى الإخلال بالنظام العام للدولة، من أجل زعزعة أمن المجتمع واستقراره، وتبنيه منهجاً إرهابياً يستبيح بموجبه الدماء والأموال والأعراض، وتأييده للفكر الإرهابي والأعمال الإرهابية.
وأنهت النيابة العامة التحقيقات مع المواطن الظفيري، بعد القبض عليه في منتصف يناير 2021، وأحيل إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، التي أصدرت بحقه حكماً يقضي بثبوت إدانته بما أُسند إليه، والحكم عليه بالقتل، وأُيد الحكم من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة ومن المحكمة العليا. وفق “أخبار 24”.
ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك؛ لتؤكد الحرص على استتباب الأمن وتحقيق العدل، وقطع دابر كل مَن يحاول المساس بأمن الوطن أو تعريض وحدته للخطر، وأن العقاب الشرعي سيكون مصير كل مَن تُسوِّل له نفسه ارتكاب ذلك قطعاً لشره وردعاً لغيره.