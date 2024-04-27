وضع القدم على مقعد القطار “مخالفة جسيمة”

تتراوح الغرامات المقرر فرضها على المخالفين من ركاب القطارات ورُوّاد المحطات، بين 100 ريال و20 ألف ريال، إضافةً إلى المنع من استخدام القطارات لمدة تتراوح بين شهر وستة أشهر، تبعاً لطبيعة وجسامة المخالفة.
وطرحت الهيئة العامة للنقل، اللائحة التنفيذية لنظام الخطوط الحديدية، على منصة “استطلاع”، لأخذ مرئيات العموم بشأنها تمهيداً لإقرارها، حيث تتضمن اللائحة الغرامات والعقوبات المقررة على مخالفات مستخدمي وسائل النقل بالخطوط الحديدية والمحطات والمرافق، وتميز اللائحة بين المخالفات الطفيفة والجسيمة والجسيمة جداً، كما تختلف بعض العقوبات بحسب طبيعة الرحلة داخل المدينة أو بين المدن.
تنص اللائحة على غرامة قدرها 100 ريال لمن يضع الحقائب والأغراض على المقاعد، أو يغلق مداخل وممرات القطار، تُضاعف إلى 200 ريال في حالة العَود، ثم إلى 400 ريال للمرة الثالثة، مع منع الراكب من استخدام القطار لمدة شهر في حال تكرار المخالفة لأكثر من 3 مرات في السنة.
وتمنع اللائحة تناول الأطعمة في القطار، ويُغرّم مَن يرتكب هذه المخالفة بـ100 ريال، ترتفع إلى 300 ريال في حالة ارتكابها ثانيةً، ومن ثم إلى 400 ريال في المرة الثالثة، مع رفض تقديم الخدمة له لمدة شهر في حال ارتكابها أكثر من ذلك بالسنة الواحدة.
ويُعاقب من يقوم بالتدخين في القطارات أو المناطق المحظور فيها التدخين بالمحطات بغرامة 200 ريال، على أن يمنع من استخدام القطار في حال ارتكابه المخالفة لأكثر من 3 مرات في السنة الواحدة.
وتقضي اللائحة بتغريم عدم حاملي تذاكر صالحة أو إثباتات الهوية أو ما يثبت استحقاق التذكرة المخفضة، 200 ريال تُضاعف في حال تكرار المخالفة إلى 400 ريال، ثم إلى 800 ريال للمرة الثالثة، على أن يتم رفض تقديم الخدمة للمستخدم لمدة 3 شهور في حال تكرار المخالفة لأكثر من 3 مرات في غضون سنة واحدة.
ويُعاقب مَن يستخدم الدراجات أو الزلّاجات في المحطات أو القطارات، وكذلك النوم في غرف الصلاة أو الأماكن المحظور النوم بها، أو التسلق أو القفز للوصول إلى القطار، أو الوصول إلى مناطق غير مسموح بها، أو إزعاج الركاب أو الموظفين، بغرامة قدرها 200 ريال، ترتفع إلى 600 ريال في المرة الثانية، ثم إلى 800 ريال للمرة الثالثة، مع منعه من استخدام القطار أو المرفق لمدة شهر في حال ارتكاب المخالفة أكثر من 3 مرات بالسنة الواحدة.
وعدّت اللائحة إساءة استخدام أجهزة الإنذار والطوارئ أو معدات الأمن والسلامة، والدخول أو محاولة الدخول إلى القطار أو الخروج منه من غير الأماكن المخصصة أو بعد تحرك القطار، “مخالفة جسيمة”، يُعاقب مرتكبها بغرامة قدرها 300 ريال، تُضاعف إلى 600 ريال في المرة الثانية، ثم ترتفع إلى 800 ريال في المرة الثالثة، مع منعه من استخدام القطار لمدة شهرين في حال إقدامه على المخالفة أكثر من 3 مرات في السنة الواحدة، وذلك فيما يتعلق برحلات القطار بين المدن.
أما بالنسبة للقطارات داخل المدن؛ فتعاقب اللائحة مَن يدخل أو يحاول الدخول إلى القطار أو الخروج منه من غير الأماكن المخصصة أو بعد تحرك القطار بغرامة قدرها 500 ريال، تُضاعف إلى ألف ريال في المرة الثالثة، ثم ترتفع إلى 1500 ريال بالمرة الثالثة. كما اعتبرت إساءة استخدام أجهزة الإنذار والطوارئ أو معدات الأمن والسلامة مخالفة “جسيمة جداً” يغرم مرتكبها 400 ريال، وفي حالة العود ترتفع إلى 700 ريال، ثم إلى 800 ريال في المرة الثالثة، مع منعه من استخدام القطار لمدة 6 أشهر.
وصنّفت اللائحة مخالفتين ضمن فئة “جسيمة جداً”، وعاقبت مرتكبها بغرامة 400 ريال في المرة الأولى، و700 ريال في حالة العود، و800 ريال في المرة الثالثة، مع منعه من استخدام القطارات لمدة 6 أشهر في حال ارتكابها أكثر من 3 مرات بالسنة الواحدة. وتشمل هذه المخالفات: إعاقة جهود الموظفين أثناء القيام بمهام التشغيل والصيانة أو الاستجابة لحالات الطوارئ، وإعاقة حركة وسيلة النقل.
وأدرجت إخراج الأيدي أو الأرجل أو جزء من الجسم أو أي شيء آخر من النوافذ أو الأبواب أو وضع القدمين على المقاعد كـ”مخالفة جسيمة” يُعاقب مرتكبها بغرامة 300 ريال تُضاعف إلى 600 ريال في حالة العَود، ثم إلى 900 ريال في المرة الثالثة، على أن تُشدد الغرامة إلى 20 ألف ريال مع رفض تقديم الخدمة له لمدة شهرين، عند ارتكاب المخالفة أكثر من 3 مرات في العام، وذلك للقطارات داخل المدن.
أما بالنسبة لمستخدمي القطارات بين المدن فيغرّم مرتكب المخالفة المذكورة مبلغ 400 ريال، ترتفع إلى 700 ريال في المرة الثانية، وإلى 800 ريال في المرة الثالثة، على أن يُمنع من استخدام القطار لمدة شهرين في حال ارتكاب المخالفة أكثر من 3 مرات في العام الواحد.
في الوقت ذاته صنّفت اللائحة امتناع الراكب عن إبراز بطاقة الهوية بوسائل النقل الحديدية داخل المدن بالمخالفة الجسيمة جداً، ويمنع من يقوم بذلك من استخدام القطار، مع حظره لمدة 3 أشهر في حال ارتكابه المخالفة أكثر من 3 مرات بالعام. في حين يجري إنزال الراكب من القطار وإحالة المخالفة للشرطة في حال القيام بذلك على متن رحلة قطار بين المدن. وفق “أخبار 24”.
ويُمنع الراكب من ركوب القطارات بين المدن في حال إحضاره أمتعة لا يمكن وضعها في مخزن الأمتعة، أو لا يستطيع هو حملها بنفسه أو يمكن أن تسبب ضرراً لوسيلة النقل أو المرفق. في حين يُغرّم 200 ريال في حال ارتكاب المخالفة على متن قطار داخل المدينة، تضاعف إلى 400 ريال في المرة الثانية، ثم إلى 800 ريال في المرة الثالثة.