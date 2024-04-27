إطلاق برنامج للإرشاد السياحي البيئي بمحميتين ملكيتين

أطلقت هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، البرنامج التأهيلي في الإرشاد السياحي البيئي، بنسخته الثانية، لبناء مهارات الإرشاد السياحي، وتطوير المهارات الشخصية، والتعريف بمفهوم السياحة البيئية وأهدافه ومبادئه وأهم المعالم الجغرافية والتنوع الحيوي.
وتتطلع الهيئة، من خلال البرنامج الذي يشارك فيه أكثر من 25 متدربًا ومتدربة، إلى إثراء تجربة زُوّار محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ومحمية الملك خالد الملكية، ورفع مستوى المخرجات السياحية لمواءَمة المتطلبات المستقبلية للسياحة البيئية، ووضع خطط ملائِمة لمنح السائح تجربة سياحية قيّمة باختلاف الفئات العمرية والجنسيات والخلفيات الثقافية القادمة من كل أنحاء العالم.
ويتضمن البرنامج، الذي يغطي محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ومحمية الملك خالد الملكية، عدداً من الدورات التدريبية، وهي: دورة مهارات الإرشاد السياحي، والتي تعزّز المعرفة بقطاع السياحة والجهات الرئيسية، وبناء عمق معرفي عن الجولات السياحية، واكتساب مهارة البحث والمهارات الإرشادية التي تُمكِّن المتدربين من تقديم جولات ممتعة وصنع تجارب لا تُنسى، واكتساب وتطوير مهارات التواصل ومهارات العرض والتقديم.
ويضم كذلك دورة الإسعافات الأولية، التي تُكسب المرشد السياحي المعارف الأساسية التي تُمكّنه من تقديم المساعدة خلال حالات الطوارئ الطبية، والتعرّف على الحالات التي تهدد الحياة والقدرة على تقديم المساعدة الحيوية، ومعرفة أهم المخاطر في المناطق المختلفة وكيفية استخدام الموارد المحيطة لإسعاف المصاب. وفق “أخبار 24”.
بالإضافة إلى دورة المحتوى الخاص بمسار محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ومحمية الملك خالد الملكية، والتعريف بمفهوم السياحة البيئية وأهدافه ومبادئه وأهم المعالم الجغرافية والتنوع الحيوي وتعزيز الجوانب البيئية والاجتماعية والثقافية المرتبطة بالمحميتين؛ إلى جانب عرض تجربة هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية في تفعيل السياحة البيئية.