النصر يتخطى الخليج بهدف لابورت

فاز فريق الكرة الأول بنادي النصر على حساب مضيفه الخليج بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الطرفين مساء اليوم السبت، بمنافسات الجولة 29 من دوري روشن.
سجل إيميرك لابورت هدف المباراة الوحيد مع الدقية 68 من ضربة رأسية أسكنها شباك الخليج.
وشهدت المباراة عودة كريستيانو رونالدو لقيادة هجوم فريق النصر، حيث أهدر “الدون” عدة فرص سانحة للتسجيل، كما ألغت تقنية “الفار” هدفًا له في الشوط الأول بداعي التسلل. وفق “سبورت 24”.
وواصل النصر ملاحقة الهلال على صدارة ترتيب دوري روشن، حيث رفع رصيده إلى النقطة 71 محتلاً المركز الثاني.
وجمّدت الخسارة رصيد الخليج عند النقطة 35 في المركز الحادي عشر.