30 يونيو موعد القبول بجامعات الرياض

حددت الجامعات الحكومية والكليات التقنية بمنطقة الرياض، الجدول الزمني لبوابتي القبول الموحد للطلاب والطالبات للعام الجامعي 1446.
وكشفت اللجنة الإشرافية للقبول الإلكتروني الموحد بهذه الجامعات، أن مواعيد القبول على البوابة للطلاب، سيكون يوم الأحد الموافق 30 يونيو 2024م ويغلق عند الساعة 12 ظهراً يوم الخميس الموافق 4 يوليو القادم.
وأضافت اللجنة أن مواعيد القبول على البوابة للطالبات، سيبدأ يوم الاثنين الموافق 1 يوليو القادم، ويغلق عند الساعة 12 ظهراً يوم الجمعة الموافق 5 يوليو 2024م.
ولفتت إلى أن بوابة القبول الموحد بمدينة الرياض تشمل جامعة الملك سعود، وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، وجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، وشقراء، وجامعة المجمعة، والكليات التقنية في المنطقة. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن بوابة القبول الموحد للطالبات تشمل جامعة الملك سعود، وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وجامعة الأميرة نورة، وجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، والكلية التقنية في مدينة الرياض.