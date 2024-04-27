لأول مرة.. حاويات “الجبيل” تصل الرياض عبر “سار”

بدأت الهيئة العامة للموانئ “موانئ”، نقل أول شحنة حاويات من ميناء الجبيل التجاري إلى ميناء الرياض الجاف عبر الخط الحديدي الرابط بين الميناء التجاري بالجبيل وشبكة قطارات الشرق.
وأوضحت الهيئة أن حمولة الشحنة تبلغ 78 حاوية، في حين تبلغ الطاقة الاستيعابية القصوى لحمولة الرحلة الواحدة على السكك الحديدية 140 حاوية قياسية، وذلك بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك و”سار”، وشركة البحر الأبيض المتوسط للملاحة “MSC”.
ويسهم التعاون بين “موانئ” والجهات المعنية الأخرى؛ في تحقيق التكامل بنقل الحاويات، والمواد السائبة، والبضائع العامة، من خلال ربط الموانئ باستخدام القطارات، حيث تربط شبكات “سار” ميناء الرياض الجاف بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل، وميناء الجبيل التجاري، وميناء رأس الخير.
كما يعزز تشغيل الخط الحديدي الربط بين أنماط النقل البحري والسككي، ليرفع كفاءة العمليات اللوجستية، ويرسخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، لتكون محوراً لربط القارات الثلاث، ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة بالموانئ، ليوفر خدمات لوجستية مبتكرة تسهم في تنمية كفاءة الصادرات والواردات. وفق “أخبار 24”.
يشار إلى أن الهيئة أبرمت اتفاقية شراكة مع “سار” مطلع أبريل الجاري؛ لوضع إطار عمل موحد، واعتماد نمط تنظيمي وتشريعي عام لأنشطة نقل البضائع من وإلى الموانئ التابعة للهيئة عبر السكك الحديدية، بما يتفق ومستهدفات الاستراتيجة الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ورؤية المملكة 2030.